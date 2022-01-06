«العليا للحج»: شركات السياحة لن تغالي في أسعار رحلات العمرة هذا العام

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام لن تغالي فى أسعار برامجها، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية في ظل قلة أعداد التأشيرات المتاحة.

وأشار «تركي» إلى أن شركات السياحة المصرية لديها حس وطني، وتعلم جيدا ظروف موسم العمرة في ظل جائحة كورونا، لذا فإن هامش ربحها من تنظيم البرامج سيكون بسيطا.

أسعار العمرة غير الحقيقية تثير البلبلة

وانتقد «تركي» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أسعاربرامج العمرة التي أعلنها بعض ممثلي الجالية المصرية بالسعودية، ووصلت بسعر برنامج العمرة لـ50 ألف جنيه، موضحا أن هذا السعر «خيالي»، ويثير البلبلة داخل الشارع المصري.

وأوضح أنه رغم زيادة تكلفة برنامج العمرة هذا العام في ظل الإضافات الجديدة التي فرضتها الإجراءات الصحية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، إلا أن أسعار البرنامج الاقتصادي هذا العام سيبدأ من 25 ألف جنيه.

اتصالات وتنسيق مصري سعودي بخصوص العمرة

وأعرب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن رفضه للتصريحات التي يطلقها بعض الأشخاص عن اتجاه المملكة العربية السعودية للإغلاق قريبا، فى ظل ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا هناك، وتابع «نثق في الإجراءات الصحية التي تتخذها الجهات السعودية لمواجهة فيروس كورونا، ومتأكدون أن قرار التفكير في الغلق لم يصدر عن أي جهة سعودية».

وأوضح أن هناك اتصالات وتنسيق مستمر بين وزارتي الصحة بمصر والسعودية، وان تلك الاتصالات التي جرت للاطمئنان على الإجراءات الصحية بالمملكة كانت أحد الأسباب الرئيسية لموافقة الحكومة المصرية على سفر المواطنين المصريين للعمرة.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى أن رحلات العمرة ستبدأ الشهر المقبل، وأن شركات السياحة المصرية بدأت في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكلاء السعوديين، لافتا إلى أن الشركات حريصة على إنجاح موسم العمرة هذا العام بعد توقفها عن تنظيم أي برامج عمرة لنحو عامين متتاليين.

وكان عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين بالسعودية، أكد أن أسعار برامج العمرة هذا العام لن تقل عن 50 ألف جنيه.