خطوات حجز تذاكر القطارات عن طريق الإصدار الجديد من التطبيق الرسمي

يحتاج كثير من المواطنين إلى حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، من منازلهم توفيراً للوقت والذهاب إلى محطة القطارات للحجز من خلال شبابيك حجز التذاكر، لذا تستعرض «الوطن» طريقة وخطوات حجز تذاكر القطارات من خلال الإصدار الجديد من التطبيق الرسمي، والوحيد الذي أعلنت عنه الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكشفت هيئة السكة الحديد عن أن التطبيق متوفر على «جوجل بلاي» و«آب ستور»، واسمه باللغة العربية «قطارات مصر حجز واستعلام» وباللغة الإنجليزية «ENR».

بالتفاصيل.. خطوات حجز تذاكر القطارات عبر تطبيق الهاتف المحمول

1 - يجب أولا التسجيل كمستخدم جديد، ثم إنشاء حساب جديد، ثم ستظهر شاشة تسجيل الدخول.

2 - الضغط على أيقونة «الحجز» من على الشاشة الرئيسية للتطبيق.

3 - كتابة البيانات المطلوبة لاتمام الحجز وهي: تاريخ السفر، وعدد المقاعد، والدرجة، ومحطتي الوصول والقيام.

4 - ثم إدخال تفاصيل البيانات من خلال شاشة «بيانات المسافر - الحجز» وهي: الرقم القومي، وكتابة أسماء المسافرين.

5 - الضغط على أيقونة «دفع وحجز».

6 - يحول التطبيق المتسخدم إلى البنك من أجل القيام بعملية الدفع.

7 - يتم تحديد نوع وسيلة السداد، ثم إدخال مختلف البيانات المطلوبة عن طريق البنك.

8 - بعد الانتهاء والنجاح في عملية السداد، تظهر على الشاشة بيانات الحجز.

9 - وعلى الفور يتم إرسال البيانات الخاصة بالحجز للراكب على البريد الإلكتروني، وذلك بغرض التحقيق من البيانات كالاسم والرقم القومي، لأنه لا يعتد بأي تذاكر دون الاسم والرقم القومي.

السكة الحديد: سنتخذ إجراءات قانونية تجاه التطبيقات المزيفة لحجز تذاكر القطارات

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أكدت في بيان رسمي لها، أنها سوف تتخذ مختلف الإجراءات القانونية تجاه مختلف التطبيقات المزيفة لحجز تذاكر القطارات.