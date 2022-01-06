6 إجراءات لتأمين حركة قطارات السكة الحديد أثناء الأمطار.. منها الصيانة

كشفت هيئة السكة الحديد، عن اتخاذها إجراءات عاجلة لتأمين حركة القطارات على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، أثناء تساقط الأمطار وحدوث السيول، لعدم تعطل حركة القطارات أو تأخرها، وذلك بعد تأخر بعض الرحلات وإلغاء الأخرى بسبب الأمطار التي أدت إلى حدوث خلل في منظومة كهربة الإشارات الجديدة، ما ترتب عليه إلغاء ما يقرب من 22 رحلة على خط الصعيد منذ الخميس الماضي حتى اليوم.

إجراءات لتأمين حركة القطار وقت الأمطار

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تنفيذ إجراءات عاجلة بدءًا من اليوم حتى طوال فصل الشتاء، لتأمين حركة القطارات، وقت تساقط الأمطار، وحدوث السيول، لعدم تأخر حركة القطارات وإلغاء الرحلات، والعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح المصدر أن الهيئة اتخذت 6 إجراءات عاجلة لتأمين حركة القطارات وقت تساقط الأمطار، ومنها:

1- تخفيض سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار بغزارة وتواجد الشبورة.

2- تجهيز معدات شفط وكسح المياه للعمل على شفط المياه من المحطات لعدم تراكمها داخل المحطات، لعدم إعاقة تحرك الركاب.

3- تشكيل غرفة عمليات مركزية بمحطة مصر برمسيس لمتابعة الأحوال الجوية لحظة بلحظة، وتكون متصلة بنحو 11 غرفة عمليات بالمحطات بالمحافظات، للتأكد من انتظام حركة القطارات وعدم تأثرها بتساقط الأمطار.

4- تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها بالمحطات لإصلاح الأعطال المفاجئة الناتجة عن الأمطار، لعدم تعطل حركة القطارات.

5- تخصيص وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، تكون مهمتها علاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، وأيضا تقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بكورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لنقل الحالة المصابة إليه لتلقي العلاج اللازم.

6- إجراء كشف دوري خاصة بالصيانة على القطارات قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.

وزير النقل: تأخر حركة القطارات خارج عن إرادتنا

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن التأخيرات التى شهدتها القطارات الآونة الأخيرة على خطوط الوجه القبلي خارجة عن إرادة هيئة السكة الحديد، وأن التأخيرات حدثت بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، موضحا أنه جار انتظام حركة القطارات بشكل كامل على جميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري.