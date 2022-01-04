وزير النقل لـ«الوطن»: أتابع حركة القطارات اليوم بكل خطوط السكة الحديد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة اتخذت قرارا بمنع تشغيل أي عربة قطار قديمة على قضبان السكة الحديد، منذ مطلع يناير 2022، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ جميع المشروعات العملاقة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط، وأنه يتابع حركة القطارات اليوم، على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.

وزير النقل: أتابع حركة القطارات اليوم لحظة بلحظة

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتابع حركة القطارات اليوم على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدا أن حركة القطارات شهدت تأخر بعض القطارات على الوجه القبلي بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، منوها إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح الركاب وحركة مسير القطارات.

حركة القطارات اليوم.. إلغاء رحلات 7 قطارات بخط الصعيد

ومن جهته، أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات اليوم، شهدت تأخر بعض القطارات على خط الصعيد، بسبب وجود خلل في منظومة الإشارات على خطوط الوجه القبلي، نتج عن تساقط الأمطار والسيول وسوء الأحوال الجوية، موضحا أنه جرى إلغاء رحلات 7 قطارات جديدة بـ«وجه قبلي» مؤقتا بسبب الأمطار، ولحين إصلاح العطل الذي وقع بمنظومة الإشارات الجديدة، والقطارات الملغاة هي:

1- قطار رقم 1903 مكيف إسباني خط «أسوان- القاهرة».

2- قطار رقم 970 مكيف إسباني خط «القاهرة - سوهاج».

3- قطار رقم 1013 روسي خط «أسوان - القاهرة».

4- قطار رقم 990 مكيف إسباني خط «القاهرة - سوهاج».

5- قطار رقم 872 مكيف إسباني خط «القاهرة - أسيوط».

6- قطار رقم 2013 مكيف أسباني خط «أسوان - القاهرة».

7- قطار رقم 2015 مكيف VIP خط «أسوان - القاهرة».

العمل على عودة حركة القطارات اليوم لطبيعتها

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنه جاري العمل على إصلاح الخلل المتواجد بمنظومة الإشارات على خط الصعيد، لعودة حركة مسير القطارات على خطوط السكة الحديد إلى طبيعتها مرة أخرى، وتقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.