السكة الحديد: أزمة تأخر قطارات الصعيد مستمرة.. وجار العمل على حلها

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، أنّ أزمة تأخر حركة القطارات بالوجه القبلي مستمرة، بسبب خلل في منظومة الإشارات الجديدة، نتيجة هطول الأمطار والسيول، التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، موضحًا إلغاء 7 رحلات مؤقتا، وقرب عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالوجهين القبلي والبحري، مرة أخرى.

أزمة تأخر القطارات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه جاري العمل على حل أزمة تأخير حركة القطارات بالوجه القبلي، مؤكدا أنّ الأسباب الحقيقية وراء تأخر القطارات، هو سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بغزارة، والتي كان لها تأثير قوي على نظم كهربة الإشارات الجديدة، موضحا أنه لا يمكن تشغيل القطارات بالسرعات المعروفة، لتفادي وقوع حوادث، وأنّ أرواح الركاب هي الأهم.

وزير النقل: تأخر حركة القطارات خارج عن الإرادة

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ تأخر حركة القطارات، خارج عن الإرادة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار، موضحا أن السكة الحديد قررت تخفيض سرعات القطارات حفاظًا على أمان وسلامة المواطنين، منوها إلى أنّه أصدر تعليمات لكافة قيادات السكك الحديدية بالانتشار بكافة الخطوط واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وقيام عمال شركة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بزيادة الانتشار في القطارات لتلبية احتياجات المواطنين من المأكولات والمشروبات.

البوابات الإلكترونية هدفها منع تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات

وأشار الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ البوابات الإلكترونية التى تم تشغيلها تجريبيا بمحطة مصر، ستعمل على منع تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، مؤكدا أنه لن ولم يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة: «نعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري».