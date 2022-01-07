طقس الإسكندرية في عيد الميلاد.. غائم جزئيا دون أمطار

شهدت الإسكندرية، اليوم الجمعة، يوم عيد الميلاد المجيد، طقسا غائم جزئيا مع وجود ضباب في السماء منذ صباح اليوم، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار اليوم ورياح باردة هادئة، حيث يسود طقس شتوي الغائم دون نوات أو أمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية في عيد الميلاد المجيد

وبلغت درجة الحرارة في مدينة الإسكندرية 15 درجة مئوية، فيما وصلت نسبة الرطوية إلى 77% وسرعة الرياح إلى 3%، وتوقعات بتساقط الأمطار بنسبة 2%، مع حلول ضباب وطقس غائم علي سماء المحافظة في ساعات النهار.

وتستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الكبري نهاية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تأتي يوم 12 من الشهر الجاري وفقاً لجدول نوات الشتاء الذي وضعته من قبل هيئة الأرصاد وميناء الإسكندرية، وتأتي النوة ممطرة وشديدة الرياح ويتم رفع درجة الاستعداد الكامل لاستقبالها، خاصة مع وجود تراكم للمياه وتداعيات لنوة المكنسة الماضية ونوة الفيضة الصغرى على المحافظة.

استعدادات الإسكندرية لنوة الفيضة الكبرى

ومع عودة حالة الاستعداد في الإسكندرية إلى الطبيعية بسبب عدم هطول أمطار على المحافظة، يتم تنظيف الشنايش ومصبات الكورنيش والانتهاء من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي في الأماكن المحرومة، وذلك للاستعداد لنوة الفيضة الكبرى مع تجهيز السيارات والعمال لمنع تراكم المياه في الشوارع مع إنشاء شنايش جديدة في عدد من الشوارع لمنع أي تراكمات للمياه.

رفع كفاءة السيارات ومعدات شفط المياه

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه يتم أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات، وكذلك أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات، مع تواجد 3 سيارات متمركزة بكل منطقة و10 سيارات بالطوارئ و3 بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزة على مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة.