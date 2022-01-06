طقس الإسكندرية في عيد الميلاد: مشمس ودافئ دون أمطار

ساد طقس مشمس شتوي دافئ مدينة الإسكندرية، قبل ساعات من بدء إحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في يوم العطلة الرسمية، وسط توقعات بعدم تساقط الأمطار خلال الأسبوع الجاري واستمرار طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً، مع عودة الحياة لطبيعتها وإلغاء حالة الطوارئ القصوي بعد هدوء الرياح نسبياً واستقرار الطقس.

طقس الإسكندرية في عيد الميلاد

وبلغت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 19 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة إلى 71%، وسرعة الرياح وصلت 10% مع توقعات بتساقط الأمطار نسبة 10%، وفقاً للتوقعات بأن الاحتفالات لن تشهد أى تساقط للأمطار داخل المدينة الساحلية.

الإسكندرية بدون طوارئ

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت تراجع حالة الطوارئ التي تزامنت مع حالة الطقس السئ، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستقرار الطقس خلال احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، إن عمال الشركة ينفذون حاليا أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات واعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات، لافتاً إلى أنه رغم عدم إعلان حالة الطوارئ واستقرار الأوضاع إلا أنه يتواجد علي الأقل 3 سيارات متمركزة بكل منطقة وكذلك 10 سيارات بالطوارئ و3 بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزه علي مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة التي من الممكن أن تحدث بشكل مفاجئ.

وأَضاف «نافع» أن الشركة تنفذ كافة أعمال التطهير ومراجعة الخطط الخاصة بمناطق البؤر الساخنة التي تتواجد في المحافظة حول كيفية التعامل معها حال تساقط الأمطار في نوات الشتاء المقبلة.