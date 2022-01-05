طقس الإسكندرية اليوم.. شتوي دافئ بدون أمطار وراحة من حالة الطوارئ

شهدت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، طقسا شتويا دافئا، وسط توقعات بعدم تساقط الأمطار على المحافظة، مع هدوء حركة الرياح الباردة نسبياً نهاراً ومساءًا، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتراجع الاستعدادات القصوى بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم تساقط الأمطار خلال الأسبوع الجاري.

الإسكندرية تلغي درجة الاستعداد لعدم تساقط الأمطار

وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية، إنه تمت عودة حالة العمل إلى الدرجة العادية وإلغاء درجة الاستعداد القصوى، مع عودة السيارات والبدلات إلى أماكنها، بالتزامن مع الاستمرار في أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات، وكذلك أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

راحة من حالة الطوارئ

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، إن العمال في راحة من حالة الطوارئ بسبب هدوء الرياح نسبيا وعدم وجود توقعات بهطول أمطار، إلا أنه يتواجد على الأقل 3 سيارات متمركزة بكل منطقة، وكذلك 10 سيارات بالطوارئ، و3 بدالات بالمعدات المركزية تكون جاهزة على مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة، وذلك طبقا لنتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر باستقرار الحالة الجوية، وعدم سقوط أمطار خلال هذا الأسبوع الجاري على محافظة الإسكندرية.

ولفت إلى أن عمال الشركات والأجهزة التنفيذية في المحافظة بذلوا قصاري جهدهم للتعامل مع النوة الماضية، والتي استمرت في المحافظة لأكثر من أسبوعين، ومن بين هذه الأجهزة شركة المرافق وشركة النهضة، مؤكدًا استمرار أعمال المشروعات العاجلة للانتهاء منها في أسرع وقت للعمل علي حل مشاكل تجمعات المياه في بعض المناطق.