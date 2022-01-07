فاكسيرا تعلن عن وظائف شاغرة بالشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية

أعلنت الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، إحدى شركات القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بمصنع «كوفيد-19»، الكائن بمدينة السادس من أكتوبر بنظام التعاقد السنوي لعدد من التخصصات المختلفة بالشركة لسد الوظائف الشاغرة.

التخصصات الطبية بالشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية

وحددت الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، التخصصات المطلوبة للعمل من خريجي الكليات وفقا لحاجة الوظائف المتاحة، موضحة أن يكون المتقدم يجب أن يكون حاصلا على:

- حاصل على بكالوريوس علوم

- حاصل على بكالوريوس صيدلة

- حاصل على بكالوريوس طب بيطري

الشروط الواجب توافر للالتحاق بالوظائف

وكشفت الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، عن الشروط التي يجب توافر على الأشخاص الراغبين في التقدم للالتحاق بالوظائف المتاحة بمصنع كوفيد-19، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن يكون المتقدم لديه خبرة من صفر إلى ثلاثة سنوات في مجال الجودة والإنتاج

- أن يكون الشخص المتقدم لديه موقف من التجنيد «تأجيل- إعفاء- أدى الخدمة»

- يفضل أن يكون الشخص المتقدم من سكان القاهرة والجيزة ويفضل أن يكون من قاطني مدينة السادس من أكتوبر

المستندات المطلوبة لتقديم للوظائف المتاحة بفاكسيرا

وعن المستندات المطلوبة للتقديم للوظائف المتاحة، أوضحت الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، أن هناك مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند التقديم وتتمثل هذه المستندات في:

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي

- صورة من ترخيص مزاولة المهنة

- صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي حديثة

- صورة من شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث

- صورة من البطاقة الشخصية شرط أن تكون سارية

تقديم الطلبات يكون في المقر الرئيسي بالعجوزة

وعن آلية التقديم للوظائف المتاحة الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية التابعة لشركة فاكسيرا، يتم تقديم الطلبات باسم الإدارة العامة للموراد البشرية، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان وتسليم الطلبات بمقر الرئيسي للشركة على العنوان التالي «51شارع وزارة الزراعة- العجوزة- الجيزة- الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية».