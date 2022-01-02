فاكسيرا: الانتهاء من تطوير «سينوفاك» لمقاومة متحورات كورونا منتصف 2022

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إنّ الأيام الماضية شهدت اجتماعا بين وزير الصحة ومصنع فاكسيرا ومدير شركة سينوفاك، وبحثوا توطين صناعة اللقاحات في مصر، خلال السنوات المقبلة.

ظهور اللقاح المطور منتصف 2022

وأضافت هبة والي، لـ«الوطن»، أنّ شركة سينوفاك تجري في الوقت الحالي العديد من التجارب على «لقاح سينوفاك» ليكون مقاوما للمتحورات التي تطرأ على الفيروس، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تطوير بعض الجوانب في اللقاح لمقاومة التغيرات التي طرأت على التكوين الجيني والبروتيني للفيروس.

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، بأنّ شركة سنوفاك ستنهي التجارب المعتلقة بتطوير اللقاح، ومن المقرر أن الانتهاء من تطوير عملية اللقاح ليكون فاعلا ضد متحورات كورونا ويقلل من حدة انتشار الفيروسات.

فاكسيرا: سنحصل على اللقاح المطور من سينوفاك

وأكدت والي أنّ من المقرر الانتهاء من عملية تطوير اللقاح في منتصف 2022 الحالي، وأنّها ستصل إلى مصر على اللقاح المطور من سينوفاك فور اعتماده رسميا، وإنتاجه في مصر وتوفير للمواطنين للوقاية من مضاعفات كورونا، التي تنتج عند الإصابة بأحدى المتحورات الجديدة للفيروس.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أنّ الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المصانع التجريبية التي يمكن أن تساعد على زيادة إنتاج اللقاحات، وتغطية حاجة السوق المحلية من اللقاحات وتصدير الفائض للخارج ضمن خطة فاكسيرا المستقبلية.