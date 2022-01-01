«فاكسيرا»: بدء عملية التشغيل التجريبي لمصانع لقاحات كورونا مارس المقبل

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إن عدد براءات الاختراع التي توجد لدى مصانع فاكسيرا بلغ «8 براءات» مؤكدة أنها جميعها مختلفة ولا تتشابه مع بعضها، موضحة «يتم تصنيعها وطرحها في السوق المحلي للمواطنين والتي تستخدم في علاج العديد الأمراض».

مستحضر سم العسل وتوفيره للمواطنين

وأضافت هبة والي في تصريحات لــ«الوطن»، أن براءات الاختراع مختلفة، موضحة «تسجيل براءة اختراع تسمى «سم النحل»، ويتم العمل على تجهيز مستحضر سم النحل وطرحه للمرضى الذين يحتاجون علاج سم النحل، وهو عبارة عن جرعة في أمبولة يتم حقنها للمريض للعلاج من الإصابة التي يستخدم سم العسل في علاجها».

سم النحل يستخدم في علاج أمراض الروماتويد

وتابعت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أن مستحضر «سم النحل»، يستخدم في تقوية المناعة وحماية الجهاز المناعي من التعرض للإصابة بفيروسات المختلفة، مشيرة أن سم نحل يستخدم في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد.

شروط الموافقة على براءة الاختراع بفاكسيرا

أوضحت والي، أن من شروط الموافقة على براءة الاختراع تكون غير مسجلة في مكان آخر، لابد أن تكون براءة الاختراع جديدة وغير مسبق تنفيذها، مدى أهمية هذه البراءة لفئات المجتمع وعملية تنفيذها مما تعود بالنفع على شرائح كثيرة، وأن هذه البراءات تكون متماشية مع رؤية فاكسيرا.

تجهيز عدة مصانع للتشغيل التجريبي

ونوهت «والي»، بأنه يتم العمل حاليا على الانتهاء من التجهيزات النهائية المتعلقة بمصانع إنتاج «لقاحات فيروس كورونا - لقاحات الإنفلونزا الطيور - مجمع التبريد»، ومن المقرر البدء في عملية التشغيل التجريبي مطلع شهر مارس 2022، ومن بعدها يتم العمل فعليا داخل هذه المصانع ومدى أهميتها في آلية توفير اللقاحات وحفظها وتغطية حاجة السوق المحلي والإفريقي.