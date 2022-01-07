محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير والخدمات في بنها وشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة، تابع خلالها أعمال الرصف بشارع الأمل ببنها، وأعمال النظافة بالشوارع والمحاور الجديدة بشبرا الخيمة.

ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، والعميد خالد فوزي، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور مجدي البكري، وإيهاب مهدي، نائبا رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

3 ملايين جنيه لتطوير شارع الأمل

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل، حيث تم الانتهاء من تغيير المرافق (الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات)، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية.

وتم نقل كبائن الكهرباء ووضع طبقة السن وجاري أعمال رفع مطابق الصرف الصحي، وتركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى، تمهيدا لأعمال الرصف خلال أيام، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها والتى تشمل تطوير شوارع خط 12 وطريق خط 13 ومدخل بنها القبلي، وفريد ندا، وطراد النيل وكورنيش النيل وممشي نهر النيل وطريق (كفر الجزار - دملو) وطريق قرية سندنهور، وكلية التجارة وشارع النساج وشارع 10 بالفلل، والمدرسة اليابانية والمكفوفين، وخلف مجلس مدينة بنها، وشرق الاستاد، وطريق الرملة، بتكلفة بلغت 226 مليون جنيه.

توسعة الطريق الدائري

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة بشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة، حيث تفقد الطريق الدائري وأعمال التوسعة التي تتم به، ووجه المحافظ نائبي الحي بمتابعة أعمال النظافة المستمرة، وإزالة أي تراكمات، والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات والمشكلات.

كما تفقد المحافظ محور الفريق «العصار»، وشدد على أعمال النظافة، كما تم ضبط 4 سيارات «كارو» تفرز القمامة بالشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محور وكورنيش ترعة الإسماعيلية، وتم ضبط 3 سيارات ملاكي بدون ترخيص يستخدمها أصحابها في بيع الملابس والأحذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة المرور.

وتأتي الجولة ضمن جهود المحافظة بالنهوض بمستوى النظافة بمدينة شبرا الخيمة، تزامنا وتماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بها، ومن أهمها تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وإنشاء كورنيش ترعة الإسماعيلية وإنشاء محور شركات البترول.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات أولا بأول، سواء من الشوارع أو من المحطة الوسيطة، وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات وإلزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة «النباشين».

استمرار الحملات لفرض الانضباط

كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وأكد المحافظ على حرص المحافظة على استعادة الوجهه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة، من خلال تدعيم منظومة النظافة وتطوير الشوارع الرئيسية بها، حيث يجري حاليا تطوير شارع أحمد عرابي باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بحي شرق شبرا الخيمة، مؤكدا على أنه بمجرد الانتهاء من تطويره ستحدث انفراجه مرورية كبيرة، لربطه بالطريق الدائري من خلال مطالع ومنازل جاري إنشاؤها ضمن أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري.