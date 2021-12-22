محافظ القليوبية يتابع تنفيذ عدة مشروعات في مدينتي بنها وشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وإعادة الانضباط بالشوارع.

بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد عدد من مخالفات البناء على الطريق الزراعي بنطاق مدخل قرية الشموت وميت عاصم، حيث وجه المحافظ بمراجعة جميع المباني المخالفة وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص تلك المخالفات وتحرير محاضر لأي مواطن يقوم بتبوير الأراضي الزراعية، تمهيدا للبناء عليها بالمخالفة أو إقامة مشروعات بدون الحصول على تراخيص.

تفقد محيط تطوير قصر محمد علي

كما استكمل المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي بشبرا الخيمة، حيث تابع «الهجان» أعمال إنشاء الأرصفة وسور أمام معهد التعاون الزراعي، حيث التقى المحافظ بمهندسي الموقع وشدد بدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، مشددا أيضا بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر ومراجعة أعمال الإنارة وتهذيب الأشجار.

كما تابع المحافظ أعمال توسعة الطريق الدائري، حيث تم تسليم جميع القطاعات بنطاق محافظة القليوبية والانتهاء من إزالة العقارات المتعارضة، وجاري أعمال صب الخراسانات والأساسات، حيث وجه المسئولين بحي غرب شبرا الخيمة بالمتابعة الجيدة لأعمال التطوير التي تتم والتواجد بشكل مستمر وتذليل العقبات واستمرار أعمال النظافة على الطريق الدائري، والتنسيق مع مرور شبرا الخيمة لشن حملات أعلى الطريق الدائري لضبط السيارات التي تسير عكس الاتجاه وضبط التكاتك وسيارات الكارو ومصادرتها وتحرير محاضر لأصحابها.

حملة إشغالات بأحمد عرابي

كما تابع المحافظ الجولة بالقيام بحملة إشغالات بشارع أحمد عرابي، حيث تم إزالة عدد 5 عربات باعة جائلين كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، فضلا عن تشويه المظهر الحضاري، وتم مصادرة العربات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما تم إزالة كشك مخالف على رصيف المشاة وتم مصادرة متعلقاته.

كما تم المرور خلال الجولة على أعمال النظافة بشوارع 135 وشارع 15 مايو وشارع ترعة الشابوري، ووجه المحافظ بإزالة تراكمات القمامة أولا بأول وتكثيف السيارات والمعدات بتلك الشوارع، حتى يتم إزالة التراكمات بشكل فوري.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه «الهجان» بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

أعمال تطوير طريق الإسماعيلية

وتابع خلال الجولة أعمال تطوير طريق ترعة الإسماعيلية الجاري تنفيذها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المسافة الواقعة من كوبري المظلات حتى الطريق الدائري بطول 9.2 كم، حيث تم استحداث أعمال جديدة على أعمال التطوير الجارية ليشمل إنشاء كورنيش حضاري بطول الطريق واستغلال الفراغات المتاحة التي تصل إلى 3 كيلو متر لإنشاء أماكن للتنزه وأماكن لجلوس العائلات، بالإضافة إلى إقامة محلات وأكشاك حضارية تضفي مظهرا جماليا وحضاريا، بعد تطويره فضلا عن خلق فرص عمل للشباب.

ويأتي هذا المشروع على غرار مشروع شارع مصر بالقاهرة، والذي يعتمد على استغلال نهر النيل وفروعه لإقامة متنزهات والاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع وخلق فرص عمل للشباب.

من جانبه وجه محافظ القليوبية بضرورة التنسيق التام بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع لإنجازه في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطوير في الطريق بنسبة 70%، وجاري أعمال الرسومات الهندسية بالتنسيق مع وزارة الري لعمل تصور للكورنيش للبدء في تنفيذه بالتوازي مع أعمال تطوير الطريق.