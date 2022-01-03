محافظ القليوبية يوجه بإنجاز مشروعات المحافظة في توقيتاتها المحددة

شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على دفع الأعمال بكافة المشروعات علي أرض المحافظة وبذل الجهد لسرعة الانتهاء منها مع الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية كما وجه محافظ القليوبية بنقل نواتج التطوير والحفر بالمدفن الصحي بالعبور. جاء ذلك خلال تصريحات محافظ القليوبية في بيان له بشأن جولة تفقدية بمراكز ومدن بنها و طوخ وقليوب لمتابعة مشروعات جاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات، والالتقاء بالقائمين علي التنفيذ لتسليم المشروعات في أوقاتها المتفق عليها حسب الجداول الزمنية لها.

جولة للمحافظ في بنها وطوخ وشبرا

واستهل محاظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تغطية ترعة الفلفلة المستجدة بقرية شبلنجة بمدينة بنها، والتى تبلغ تكلفتها 52 مليون جنيه بطول 15.1 كم وبلغت نسبة التنفيذ 11% ومن المقرر الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل.

وتوجه «الهجان» لمدينة طوخ لتفقد مشروعات فى قطاعات الصحة والصرف الصحي والتي تمثلت فى تفقد مستشفى طوخ المركزي، حيث تابع نسبة التنفيذ وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع ومتابعة آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، موجها بتحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية داخل محيط المستشفى وفقا لأعمال التطوير، فيما تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى وجاري البدء في أعمال التشطيبات للواجهات وتركيب التكييف المركزي، وتركيب المصاعد.

مستشفى طوخ المركزي

وأفاد المحافظ أن مستشفى طوخ المركزي تضم 16 عيادة خارجية ،90 سرير داخلي ، 21 سرير رعاية مركزة ، 16 حضانة أطفال ، 20 ماكينة غسيل كلوي ، 6 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد كما تشمل المستشفى «مناطق انتظار - مكاتب إدارية - العيادة الخارجية - قسم للطواريء - قسم للغسيل الكلوي - قسم للعلاج الطبيعي - قسم الأشعة - التعقيم المركزي - غرف عمليات - استراحات الأطباء ومدرسة التمريض - قسم للمعامل – حضانات - قسم للحروق - قسم جراحة المناظير»، وتبلغ تكلفة المستشفى 308 مليون جنيه، واستكمل الهجان الجولة بمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة امياي بطاقة 10 آلاف /م3 بتكلفة 150 مليون جنيه لتصبح الطاقة الإجمالية ٣٠ ألف /م3 وقد بلغت نسبة التنفيذ 70% ومقرر الانتهاء في 30 مارس 2022 .

توسعات محطة مياه كومبتين

كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم بتكلفة ٧٠ مليون جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 56% ،وهذه المحطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ وهى قري كومبتين- كفر النخلة- منشأة العمار- كفر العمار- عزبة الباجور- عزبة الكلايلة

كما تفقد توسعات محطة معالجة نامول بطاقه 10 آلاف متر٣/يوم بتكلفة 140مليون جنيه، وتبلغ نسبة التنفيذ 45% وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرى "نامول وسنهرة وخلوة سنهرة وعرب الحصوة وكفر الحصافة و منصورة نامول و دندنا وشرق الطريق السريع و كفر حسن سعد

وتابع محافظ القليوبية خلال الجولة أعمال تغطية ترعة قها بقرية سنديون التابعة لمركز ومدينة قليوب بتكلفة 33 مليون جنيه بطول 10 كم وبلغت نسبة التنفيذ 49% والتي من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري واختتم المحافظ الجولة بمتابعة رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفه بالطريق الزراعي أسفل الطريق الدائري، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر بها.