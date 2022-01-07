«القليوبية» تشكل لجنة من الآثار لفحص حجر يشتبه في عودته لحقبة فرعونية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تقرر تشكيل لجنة من آثار القليوبية لفحص حجر يشتبه في أثريته، عثر عليه عمال حفر تابعين لإحدى الشركات المنفذة للمشروع الصرف الصحي بقرية خلوة البرادعة بمركز القناطر الخيرية وظهرت عليه نقوش فرعونية تعود لعصر رمسيس الثاني.

تقرير لجنة آثار القليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أن التقرير المبدئي للجنة الفنية بمنطقة آثار القليوبية أفاد بأن الحجر المعثور عليه به عدة كتابات منقوشة بالحفر الغائر باللغة المصرية القديمة ويرجح أنها تعود لعهد رمسيس الثاني.

كما أشار التقرير، إلى أن قرية خلوة البرادعة بالقناطر الخيرية لا تخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار وغير معروفة لدى منطقة آثار القليوبية كمنطقة أثرية مسجلة، حيث من المقرر دراسة المنطقة والكشف عن وجود منطقة أثرية من عدمه.

المحافظ في موقع العثور على الحجر

وأضاف المحافظ، أنه فور العثور على الحجر انتقل لمكان الواقعة موقع العثور على الحجر الأثري، حيث أشرف على أعمال اللجنة الفنية المشكلة لفحص الحجر موجها اللجنة الأثرية بسرعة نقل الحجر إلى مخزن النيابة العامة بالقناطر الخيرية لإصدار قرارا بتسليمه للآثار بعد صدور قرار من الأمين العام لهيئة الآثار المصرية بإيداعه بأحد المخازن المتحفية التابعة للهيئة.

وأشار المحافظ، إلى أنه كلف اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية بتوفير المعدات اللازمة عن طريق الإدارة الهندسية لتوفير الاحتياطات اللازمة خلال نقل الحجر ليتم نقله بكل دقة وسرعة لمكان الحفظ بالنيابة العامة تمهيدا لتسليمه إلى هيئة الآثار المصرية.