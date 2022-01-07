افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه بنطاق 4 مراكز في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد آمنه بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح أكثر من 325 مسجدا بالحيرة منذ 2018

وتابع «آمنه» أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن جرى بناء وافتتاح أكثر من 325 مسجدا بتكلفة تجاوزت 440 مليون جنيه في طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.

جاء ذلك خلال أداء اللواء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة دمنهور، بالتزامن مع افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات وكفر الدوار والمحمودية بتكلفه إجمالية بلغت 5 مليون و378 ألف جنية

والمساجد هي «مسجد الرحمن» بقرية سكران بالدلنجات، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 454 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و270 ألف جنيه، ومسجد «علي محارب» بقرية أبو شوشة العرقوب بكفر الدوار، بجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 270 م2 بتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

وكذلك مسجد «التوحيد» بسيدي شحاتة بكفر الدوار، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 320 م2 بتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.

ومسجد «الرحمن» بقرية الزهيري القبلي بالمحمودية، والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف «صيانة وترميم» على مساحة 241 م2 بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان «العمل شرف» أن الإسلام قد نظر إلى العمل نظرة تعظيم وتمجيد فهو سبيل الرقي والتقدم والمتأمل في القرآن الكريم يجد فيه دعوة صريحة للعمل الذي يتحقق به إعمار الكون، كما أن السنة النبوية المطهرة زاخرة بالدعوة إلى العمل والجد فيه باعتباره شرفاً يحفظ للإنسان كرامته.