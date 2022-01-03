«الإعدام» للمتهمين بقتل سائق في البحيرة وسرقة سيارته

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، حكمها بالإعدام شنقا لعاملين والسجن المشدد ثلاث سنوات لسائق «توك توك» وغيابيا لآخر هارب، لاتهامهم باستدراج سائق أجرة بسيارته لتوصيلهم لمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وقتله والاستيلاء على سيارته، وإلقاء جثته بأحد المصارف، بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

تعود أحداث الواقعة عندما عثر الأهالي على جثة لرجل بأحد المصارف المائية بمنطقة التفتيش البحري، حيث تبين بالانتقال والفحص أن الجثة لسائق يدعى مصطفى عبد المقصود محمد إبراهيم، مقيم بدائرة مركز أبو المطامير.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وهما «محمد جمعة إبراهيم موسى، 24 سنة عامل كهرباء ومقيم التفتيش البحري بأبو المطامير، وكريم سعد على إسماعيل، 21 سنة عامل مقيم جناكليس مركز أبو المطامير».

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بإيقاف المجنى عليه وطلبا منه توصيلهم بسيارة حيث تعدى عليه المتهم الأول وباغته بوضع يده على فمه وقام المتهم الثانى بخنقه، ثم تعديا عليه بالضرب بسكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاما بإلقاء جثته في أحد المصارف والاستيلاء على هاتفه المحمول.

ووقالت التحقيقات إن متهمين إخرين اشتركا معهما، حيث قام المتهم الثالث ويدعى عبد الرحمن جمال فاروق عشري، 23 سنة سائق توك توك، بإخفاء أشياء مسروقة، وهي الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وقام المتهم الرابع، ويدعى حسام محمود على إسماعيل، بإخفاء السيارة على الرغم من معرفته بأنها ملك المجني عليه.