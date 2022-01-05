طقس البحيرة اليوم.. مشمس وتوقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى 15 (صور)

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا تزامن مع سطوع أشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الطقس السيئ ضربت المحافظة، تمثلت في سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة.

سقوط أمطار

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية سقوط أمطار غزيرة على المدن لاسيما المدن الساحلية مثل إدكو، ورشيد، والمحمودية، إذ شهدت تلك المدن هبوب رياح شديدة، إضافة إلى موجة من الطقس السيئ، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع.

درجات الحرارة المتوقعة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 15 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 72%، فيما سجلت سرعة الرياح 5 كيلو مترات في الساعة، وانعدمت فرص سقوط الأمطار، وذلك نظراً للشبورة الكثيفة التي سادت المحافظة علي مدار اليوم وأمس.

رفع درجة الاستعداد

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الطقس السيئ التي شهدتها البحيرة، وذلك من خلال عقد لغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المدن، موجها بالصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

كما وجه محافظ البحيرة بمتابعة اللوحات الإعلانية المتواجدة في الشوارع والميادين وتثبيتها جيداً حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، وشهدت المحافظة تنفيذ نموذج محاكاة لعمل الصفايات ونشر معدات الأمطار داخل الشوراع وذلك قبل بداية فصل الشتاء للوقوف على مدى الاستعداد لذلك.