محافظ البحيرة: لدينا محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي والاستفادة منها

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتفقد محطتي معالجة مياه الصرف الصناعي بشركتي الهلال والكاتب بكفر الدوار.

محافظ البحيرة: محطات متطورة لمعالجة مياه الصرف الصناعي

وأكد «آمنة» اهتمام المحافظة بتنفيذ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي ومتابعة كافة التحديات التي تواجهها والعمل على تطويرها ورفع كفائتها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء محطات متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي الصناعي لترشيد المياه والاستفادة منها بطرق متعددة وحفاظا على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

وزيرة البيئة: نستفيد من مياه الصرف الصناعي في أعمال الري

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود تأتى ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتأكيد على أهمية توجه الشركات نحو تنفيذ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصناعي حيث ستساهم في توفير وترشيد استهلاك المياه من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصناعي المعالج في ري المسطحات الخضراء.

واستمعا لشرح توضيحي حول تصميم محطتي معالجة الصرف الصناعي بتلك الشركات والتي تعمل بسعة قصوى تصل لـ70 م3 /ساعة لكل منهما بما يتناسب مع معدل مياه الصرف الصناعي الخارج من المصبغة، وطريقة تركيب وعمل الوحدتين كالآتي شبكات تصفية لحجب العناصر الصلبة «بلاستك وخيوط»، وتنك تجميع وترسیب و تبريد بسعة 450 م3.

وتسعى محافظة البحيرة بالتنسيق مع وزارة البيئة وجميع الشركات العاملة على أرضها لتطبيق أحدث أنظمة المعالجة باستخدام وحدة الـDAF في معالجة مياه الصرف الصناعي لتوفيق أوضاعهما البيئية بما يتناسب مع الاشتراطات البيئية للصرف على الشبكات.