إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق قرية الحجناية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

الأمن يتلقى إخطارا بحادث على الطريق الزراعي

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق قرية الحجناية التابعة لذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في حادث الطريق الزراعي

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد.م.ا، 25 عاما، هويدا.م.، 55 عاما، ريهام.أ، 34 عاما، بسنت.أ، 20 عاما، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب شخصين آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل على الطريق الزراعى بعد قصر المصري أبو حمص، وجرى نقل المصابين لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

أسفر الحادث عن إصابة «محمود أنور الشامي، 29 سنة، مقيم بدمنهور، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات متفرقة بالجسم، يوسف خالد حمامة، 22 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع و كدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.