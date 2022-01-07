«الصحة»: الوراثة سبب 90% من الإصابات بالنوع الثاني من السكر

قال الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، اليوم، إن هناك نوعين من أمراض السكر؛ الأول لم يتم التوصل لمعرفة أسباب الإصابة به حتى الآن، ولكن هناك احتمالات لحدوث الإصابة به بسبب وجود أجسام مضادة من الجهاز المناعي تهاجم البنكرياس.

العامل الوراثي أحد أسباب الإصابة بالسكر

وأضاف السبعاوي، في فيديو تم بثه على موقع وزارة الصحة، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة في منطقة البطن، أكثر عرضه للإصابة بالنوع الثاني من السكر، وكذلك الذين يتناولون طعاما غير صحي، والفتيات اللاتي لديهن تكيسات على المبيض، أو المصابات بسكر الحمل، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الدهون في الدم، وليس شرطا أن تحدث الإصابة نتيجة وجود شخص مصاب بالسكر في العائلة.

وتابع أخصائي الغدد الصماء والسكر بالمعهد القومي للسكر، أن العامل الوراثي أحد أسباب الإصابة بالسكر لإصابة بالسكر بجانب بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي للإصابة بداء السكري.

90 % نسبة الإصابة بالنوع الثاني من السكر بسبب العامل الوراثي

وأوضح «السبعاوي»، أن النوع الأول من السكر غير وراثي ولا يسبب العدوى للآخرين، وأن العامل الوراثي لانتقاله للأبناء يكون ضعيف للغاية بنسبة تصل إلى 8%، مشيرا إلى أن الإصابة بالسكر من النوع الثاني بسبب الوراثة 90%، ما يعني أنه في حالة وجود شخص مصاب بالنوع الثاني من العائلة فاحتمالية إصابة باقي الأفراد عالية.