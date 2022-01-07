قوافل «حياة كريمة» تكشف وتوفر العلاج لـ1580 مواطنا في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية على مدار يومي «الأربعاء والخميس الماضيين» بقرية براوة مركز اهناسيا، مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات «الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة» ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث جرى الكشف على 1583مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، وفحص 75 حالة بمعمل الدم، و34 بمعمل الطفيليات، و9 حالات أشعة، واستصدار 5 قرارات علاج على نفقة دولة، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، و40 حالة موجات فوق صوتية.

ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطن ببني سويف

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 104 مواطنين.

من جهته، أشار الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.