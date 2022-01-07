«الصحة»: ارتفاع معدل الشفاء بمستشفيات العزل بنسبة 83.1%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسبة الشفاء داخل مستشفيات العزل إلى 83.1% من المصابين داخل مستشفيات العزل وذلك وفقا لآخر الإحصائيات المعلنة من قبل الوزارة، حيث بلغ عدد الأشخاص المصابين فيروس كورونا منذ بدء الجائحة «390294»، من ضمنهم «324425» حالة تم شفاؤها من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا.

«الصحة» توضح أعداد الوفيات منذ انتشار الجائحة

وكشفت وزارة الصحة عن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في مصر منذ قرابة عامين، وبلغ إجمالي عدد الوفيات نحو « 21882» حالة وفاة، وفقا للإحصائيات التي تم نشرها على موقع وزارة الصحة في التقارير اليومية التي تنشر لتوضيح كل الأمور المتعلقة بفيروس كورونا.

أهمية الالتزام التام بكل التدابير الاحترازية

ونوهت وزارة الصحة بأهمية الالتزام الكامل بكل التدابير الوقائية والاحترازية التي تقلل من نسب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة»، وتعد هذه الإجراءات الوقائية خير وسيلة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

«الصحة» توضح آلية الحصول على اللقاح

وأكدت وزارة الصحة أهمية الحصول على اللقاح كورونا المضاد لفيروس كورونا من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة وتسجيل كتابة البيانات، أو من خلال التوجه مباشرة لمراكز التطعيم المتواجدة بالمحافظات أو الأكشاك بمحطات المترو أو المحطات الرئيسية لسكة الحديد، أو من خلال الحصول على اللقاح من الفرق المتنقلة التي تجوب القرى والمراكز المختلفة بالمحافظات.

استعدادات «الصحة» للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

وأشارت وزارة الصحة إلى رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وتفر كل الأدوية التي تسخدم لعلاج المرضى في مستشفيات العزل للمصابين بفيروس كورونا.