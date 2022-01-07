أحمد حاتم يعلن إصابته بفيروس كورونا: «نتيجتي طلعت إيجابي»

أصيب الفنان أحمد حاتم، بفيروس كورونا، وفق ما أعلنه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكشف حاتم عبر خاصية ستوري، عن إصابته، وقال: «نتيجتي طلعت إيجابي»، وأرفق بمنشوره صورة تعبيرية عن فيروس كورونا.

إصابة أحمد حاتم بفيروس كورونا

ونشر أحمد حاتم، صورة أخرى عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي على «إنستجرام» لشكل الفيروس باللون الأحمر، وعلق عليها: «حبيت اختار اللون الوحش ده علشان الأحداث».

أحمد حاتم وهنا الزاهد في مسلسل «أنا وهي»

يذكر أن الفنان أحمد حاتم، يعرض له خلال هذه الفترة، مسلسل «أنا وهي»، بطولة هنا الزاهد وميريهان حسين وأشرف عبدالباقي، وعدد آخر من الفنانين، إخراج سامح عبدالعزيز.

ويجسد «حاتم» خلال هذا العمل، شخصية مريض نفسي، ويعالج عند الفنان أشرف عبدالباقي، الذي يجسد دور الطبيب، وبمجرد عرض العمل تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أصيبت أيضا بطلة العمل هنا الزاهد بفيروس كروونا، وأعلنت عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك».

أحمد حاتم ينتظر عرض «قمر 14»

ويعيش الفنان أحمد حاتم، حالة من النشاط الفني، ويشارك خلال الفترة المقبلة في فيلم «الملحد»، بجانب محمود حميدة وحسين فهمي وصابرين وشيرين رضا وتارا عماد ومصطفى درويش ونجلاء بدر، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

كما ينتظر «حاتم» أيضا عرض فيلمه الجديد «قمر 14» في السينمات يوم 14 يناير الجاري، بطولة ياسمين رئيس وخالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وخالد أنور وعدد من الفنانين، من إخراج هادي الباجوري.