أحمد حاتم يكشف موعد عرض مسلسل «أنا وهي» على cbc وينشر البرومو الرسمي

كشف الفنان أحمد حاتم، عن البرومو الرسمي لـ مسلسله القادم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ويشترك في بطولته مع الفنانة هنا الزاهد، بعد نجاحهم في مسلسل «قصة حب»، وفيلم «الغسالة»، كما أكد الفنان اقتراب موعد عرض مسلسل «أنا وهي» على قناة «cbc»، دون تحديد معاد مؤكد.

أحمد حاتم يعلن اقتراب موعد عرض مسلسل أنا وهي على cbc

وأعلن أمس الفنان أحمد حاتم، عن اقتراب موعد عرض مسلسل «أنا وهي» عبر قناة «cbc»، معلقًا: «قريبا»، وسرعان ما انهالت التعليقات من زملائه بالوسط الفني، والمتابعين، وجاءت أبرزها، من الفنانة الشابة، سينتيا خليفة، وعمرو عبد العزيز، وعمر شرقي، وغادة كريم، وأيمن عبد السلام.

كواليس مسلسل «أنا وهي»

يذكر أن الفنان أحمد حاتم، نشر أمس صورة من كواليس مسلسل «أنا وهي»، برفقة هنا الزاهد، وأخرى برفقة الفنان أشرف عبد الباقي ، معلقًا: «أنا وهي وأستاذ أشرف عبد الباقي».

ويذاع مسلسل «أنا وهي» على قناة «cbc»، ومنصة «شاهد الإلكترونية»، خلال الأيام المقبلة، وقد حمس أحمد حاتم جمهوره أمس عن اقتراب موعد عرض المسلسل على القنوات والمنصات الإلكترونية.

ومسلسل «أنا وهي»، بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ​ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائي، من إنتاج منى قطب، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر.

ويقوم الفنان أشرف عبد الباقي، بدور دكتور نفسي، يدعى شيرين، داخل المسلسل، ويعد أحمد حاتم، أحد المرضى لديه، الذي يعاني من هلاوس واضطراب نفسي، بعد معاناته من الغيرة على زوجته هنا الزاهد، التي تقوم بـدور مطربة تعمل بملهى ليلي يديره الفنان محسن منصور، وتدخل في صراعات مع زوجها بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث.