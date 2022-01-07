تحرك برلماني عاجل لضبط تداول حبوب الغلال: تدمر حياة الإنسان

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداول حبوب الغلال في غير استخدامها الصحيح، وانتشار استخدامها بغرض الانتحار.

تداول حبوب الغلال دون ضوابط

حذر مغاوري، في بداية طلب الإحاطة، من استخدام المواد الحفاظة للغلال دون ضوابط، وعدم التحكم في تداولها للغرض الذي وجدت من أجله، بعد انتشار حوادث الانتحار عن طريق تداول تلك المواد المدمرة لحياة الإنسان.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع ضوابط لتداول مثل هذه المواد، للحد من انتشار حوادث الانتحار، التي باتت حبوب الغلال أبرز الوسائل المستخدمة في إنهاء الحياة، نظرا لسهولة الحصول عليها دون قيود.

وكانت واقعة انتحار الطالبة بسنت بسنت خالد، التي وقعت قبل أيام، أحدث الحوادث تلك الحوادث، التي أحدثت غضبا وتعاطفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تفاصيلها المخزية، إذ اضطرت الفتاة إلى الإقدام على التخلص من حياتها، بعد تعرضها للابتزاز بصور مخلة مفبركة، دون أن يصدق أحدا أنها لا تخصها.

واقعة بسنت ضحية الابتزاز

انعكس التعاطف الجارف مع ضحية الابتزاز في مختلف أوساط المجتمع المصري والعربي، بعد تدشين أصدقائها هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع»، ليحكوا خلاله تفاصيل ما حدث معها، واتهم أهلها شابين بتركيب صورها بشكل مخل، بهدف ابتزازها.

وتمكنت قوات الأمن، من ضبت الشابين المتهمين، وقررت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية، حبسهما، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وإفشاء أسرار الحياة الخاصة، وذلك بعد تحقيقات موسعة مع المتهمين لأكثر من 10 ساعات متواصلة، وتم الاعتراف تفصيليا بالواقعة.

جرائم السوشيال ميديا في طلب إحاطة جديد

تفاصيل واقعة بسنت خالد، دفعت النائب عاطف مغاوري، إلى التقدم بطلب إحاطة آخر للمستشار حنفي جبالي، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن جرائم السوشيال ميديا التي انتشرت وكثرت ضحاياها.

وسأل مغاوري، عن الإجراءات القانونية المعمول بها حاليا، لمواجهة تلك الجرائم التي تتعدى على أخلاق وقيم المجتمع المصري، وتهدد التماسك الاجتماعي والترابط الأسري.