كارتيرون يصعد لاعبا جديدا في مران الزمالك اليوم.. وسلبية مسحة الفريق

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

14 يناير.. الزمالك يواجه إنبي بكأس الرابطة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليومية بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا لخوض مباريات كأس الرابطة التي تنطلق 12 يناير الجاري، على أن يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة إنبي 14 من الشهر نفسه.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق، التي خضعوا لها أمس الخميس.

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