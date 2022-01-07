فنادق الغردقة تحتفل بعيد الميلاد.. شاشات عملاقة وتهنئة للسائحين

شهدت فنادق الغردقة، احتفالات عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، بمشاركه السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وتبادل التهاني مع العاملين بالقطاع السياحي، وعرض قداس عيد الميلاد على شاشات ضخمة على حمامات السباحة والأماكن المفتوحة، وموائد خاصة على العشاء، وتورتة عليها رسومات للعيد وعبارات التهاني.

احتفالات عيد الميلاد المجيد بفنادق الغردقة

قال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن فنادق الغردقة حرصت على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن احتفالات عيد الميلاد المجيد، جاءت بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأضاف جمعة، أن الفنادق أعدت شاشات ضخمة لعرض قداس عيد الميلاد المجيد، إلى أن الاحتفالات شملت مَوائد خاصة وتورتة تحمل صور عيد الميلاد، وعبارات التهاني، وأن السائحين حرصوا على متابعتها وتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية.

قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس البحر الأحمر

وشهدت كنائس البحر الأحمر، قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حول محيط الكنائس، وزيارة محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وسط تبادل التهاني بين أطياف المجتمع.

َو ترأس القمص يوأنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس يوسف بالغردقة تحت إجراءات احترازية مشددة من حضور القداس.

وأجرى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر يرافقه اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، زيارة إلى كنيسة الأنبا شنودة الأقباط الأرثوذكسية وكان في استقبالهم الأنبا إيلاريون اسقف البحر الأحمر وقدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وسط تشديدا أمنية مشددة، وغلق الطرق المؤدية إلى الكنيسة في الاتجاهين

كما أجرى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، زيارة إلى كنيسة القديس يوسف الأقباط الكاثوليك، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وكان في استقبالهم القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.