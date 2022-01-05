استشاري أمراض صدرية: 3 جرعات من اللقاح تصدت لمتحورات كورونا بنسبة 80%

أثارت الأخبار المتداولة عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا، في مدينة مارسليا بفرنسا، وعن ظهور متحور يحمل أكثر من 40 طفرة، تخوفا، من العلماء والباحثين المهتمين بعلم الفيروسات، خاصة فيما يتعلق بجودتها على لقاحات «كوفيد- 19».

وأوضح عدد من المتخصصين في علوم الفيروسات وطب الأمراض الصدرية والمناعة عبر منابر متعددة، أن منظمة الصحة العالمية، لم تعلن رسميا حتى الآن، عن المتحور الجديد، نظرا لانتشار السلالة الجديدة بين 12 مواطنا فقط، وأنها تحت الدراسة والتحليل.

أشقر: هناك تخوفات من المتحور الجديد الخاص بمارسليا

قال الدكتور أنطوان أشقر، استشاري الأمراض الصدرية بدولة فرنسا، أن 3 جرعات للقاح كورونا، نجحت في مواجهة ومنع الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا في كل المتحورات بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80%، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من المتحور الجديد الخاص «بمارسليا»، أن يكون مثله كمثل المتحورات التي تحتوي على طفرات كثييرة، قد تؤثر على جودة اللقاحات، وتؤدي إلى الإصابة مرة آخرى بالمرض.

ولفت «أشقر»، إلى أنه كلما زادت الطفرات في المتحور، كلما زاد التأثير السلبي على جودة اللقاحات والتخوفات، من أن يكون متحور مارسيليا له تأثير على جودة اللقاحات، نظرا لتعدد الطفرات به، لافتا إلى أن المعلومات الأولية عن سلالة فرنسا، تشير إلى وجود 40 طفرة بها، وإصابتها لـ12 شخص.

يجب الإسراع للحصول على لقاح كورونا

وأضاف «أشقر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين في الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا، والحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية لمن حصلوا على الجرعة الأولى والثانية، للوقاية من المرض، وتقليل حدة الأعراض، وشدتها على الإنسان حال الإصابة، لافتا إلى أن الفترة الحالية، تشهد زيادة في أعداد الإصابات بالمرض بين جميع المواطنين، بسبب برودة الجو في فرنسا، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأطعمه المحفزة لمناعة الجسم.