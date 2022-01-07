شاب ينهي حياته بإلقاء نفسه من الطابق التاسع في العمرانية.. وأسرته: «هددنا كتير»

أقدم شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق التاسع بالعقار الذي يقطن به في العمرانية؛ لمعاناته من اضطراب نفسي، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وانتقلت جهات التحقيق للمعاينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بالواقعة

البداية كانت بتلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا، من المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بإلقاء طالب نفسه من أعلى عقار بالعمرانية، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الشاب يدعى «س. ه»، يبلغ من العمر 28 عامًا، ويقيم مع أسرته داخل شقتهم، ويعاني من اضطراب نفسي، وهدد عائلته كثيرًا بالانتحار.

صعد سطح العقار خلسة

وكشفت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الغرب، أن الشاب صعد إلى سطح العقار الذي يقطن به خلسة دون أن ينتبه أحد إليه، وألقى نفسه من الطابق التاسع وسقط على الأرض جثة هامدة، وبمجرد اكتشاف الأهالي الواقعة، أبلغوا رجال الشرطة على الفور، وبمناقشة أسرته لم تتهم أحدًا بالتسبب في مصرعه، وأكدوا أنه كان يعاني خلال الفترة الماضية من اضطراب نفسي، وكثيرًا ما كان يهدد بالانتحار، ولكن لم تتوقع الأسرة أنه من الممكن أن ينفذ تهديده.

معاينة الواقعة

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، وعاينت جثة الشاب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة، عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.