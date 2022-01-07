محافظ الجيزة: بدأنا في تنفيذ خطة تطوير شاملة للمحاور المرورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لمختلف المشروعات، وشملت جولة المحافظ المرور على شوارع «الثورة، مكة، الدقي، أولاد علام، وزارة الزراعة» وتفقد أعمال التحسين الجارية بمشروع «شارع 306».

محافظ الجيزة يتفقد تطوير ورصف شارع البحر الأعظم

كما اطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال التطوير بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة والتي تشمل رصف للطريق ورفع كفاءة أرصفه المشاة والجزيرة الوسطي ودعم الطريق بأعمدة الإنارة و إضاءات جمالية وأشجار وأحواض نباتات وإنترلوك.

ووجه المحافظ خلال الجولة رؤساء الأحياء بالتأكيد على المنشآت بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية وكلبشة السيارات المتروكة والمتعدية علي أرصفة المشاه، مع تطبيق المنسوب الصحيح لبالوعات الصرف الصحي وصرف الأمطار مع طبقة الرصف بالطريق ورفع المخلفات وناتج الأعمال أولاً بأول، مشيراً إلى أن المحافظة تنفذ خطة تطوير شامله لمحاور الحركة المرورية لتسهيل الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة.