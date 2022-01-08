حظك اليوم برج الدلو السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمون بمتابعة علوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الدلو، بمطالعة حظك اليوم للبرج بصفة مستمرة، إذ يتميز الدلو أنه شخصية محبوبة لجميع من حوله، كما أنه يتسم بالكرم ومساعدة الجميع، وله القدرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرون مستحيلا، وما يعيب هذا البرج هو امتلاك شخصية مترددة .

وفي هذا الإطار تستعرض جريد ة وموقع «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للتوقعات التي كشفت عنها خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزل العلاقات يعمل لصالحك.. تبرز مواهبك، ويمكنك اليوم أن تنجز أعمالك بكل إتقان ودقة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

المريخ في منزل الأصدقاء يدفعك للخروج والانفتاح والانطلاق وتبدو أكثر استعدادا لمشاركة الأحباب والأصحاب أوقات الفرح والمرح.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.