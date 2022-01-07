حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمون بعلوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الدلو على متابعة توقعات البرج في العام الجديد، وخاصة بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدية 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع الشهر الأول من 2022، تستعرض جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك، عبير فؤاد، لـ حظك اليوم وقراءتها لبرج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحافظ على تركيزك وعلى استقرارك المادي ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

حاول أن تكون لبقا ودقيقا إذا أردت أن تناقش قضية تهمك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.