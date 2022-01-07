حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتابع مواليد برج الجدي توقعات البرج في العام الجديد، بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما يخبئه النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع أول شهر من 2022، تعرض جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك، عبير فؤاد، لـ حظك اليوم وقراءتها لبرج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزلك الثالث يمنحك اليوم لباقة وبلاغة ويساعدك ذلك أن تكون أكثر اقترابا ممن حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

تتمتع اليوم بقدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.