حظك اليوم الجمعة 7-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يقدم خبراء الأبراج وعلم الفلك، توقعاتهم بشأن الحالة العاطفية والمهنية للأبراج الفلكية في بداية كل عام، ويقبل قطاع كبير من المهتمين بعلوم الأبراج والفلك، على متابعة توقعات الأبراج، وخاصة بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وفي عام 2022، تقدم جريدة وموقع «الوطن»، لقرائها ومتابعيها، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد، وقراءتها لـ حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 7-1-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للدراسة والتأمل ولإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة ويجب ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحمل 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالصبر والتفاهم بهدوء، ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 7-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تشعر بالارتياح ويساندك الأصدقاء وتحصل على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل.

حظك اليوم برج الثور 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك اليوم بأجواء ممتعة تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-1-2022 على الصعيد المهني

القمر ونبتون معاكسان ومن المهم اليوم أن تعمل بدقة ولا تتسرع في ردودك واصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمواجهتك.. حاول أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 7-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور، بشرط أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اقتران القمر مع نبتون يمنحك اليوم مشاعر إيجابية تساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 7-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يمنحك يقظة عاطفية وذهنية، وتتواصل بذكاء مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 7-1-2022 على الصعيد المهني

اقتران القمر ونبتون في مواجهة برجك يطالبك اليوم أن تنتبه لأقوالك فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني.

حظك اليوم برج العذراء 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

معاكسة المريخ وتراجع فينوس يجعلان علاقتك بمن تحب معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 7-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة وحماسا واهتماما بواجبك وسيعود عليك ذلك بالنفع.

حظك اليوم برج الميزان 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقاتك وتؤثر بسهولة في الأصحاب وفيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 7-1-2022 على الصعيد المهني

تغمرك الأفلاك بكل الحماس وتدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي، فقط اعتن بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج العقرب 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتبدو متفائلا.. تخيم عليك الرومانسية اليوم ويمدك الفلك بالعواطف الجياشة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 7-1-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك، وادرس جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج القوس 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس في منزلك الرابع.. لا تستسلم للقلق والعناد، ولا تبالغ في حساسيتك لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 7-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك اليوم لباقة وبلاغة ويساعدك ذلك أن تكون أكثر اقترابا ممن حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الجدي 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بقدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 7-1-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحافظ على تركيزك وعلى استقرارك المادي ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج الدلو 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون لبقا ودقيقا إذا أردت أن تناقش قضية تهمك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 7-1-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويمنحك اليوم كاريزما تستغلها لتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الحوت 7-1-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع بحضور أخاذ وتبدو مستعدا للتعاون والتجاوب وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.