حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمون بمتابعة علوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الحوت، بمطالعة حظك اليوم للبرج بصفة مستمرة، إذ يتميز الحوت بأنه يمتلك القدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، ويملك قلبا طيبا وحنونا، ويحرص دائمًا على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

وفي هذا الإطار تستعرض جريد ة وموقع «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للتوقعات التي كشفت عنها خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر ما زال في برجك ويمنحك اليوم كاريزما تستغلها لتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تتمتع بحضور أخاذ وتبدو مستعدا للتعاون والتجاوب وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.