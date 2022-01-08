حظك اليوم برج الميزان السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يتعمق مولود برج الميزان بتفاصيل الأشياء، فهو يهتم بالجمال الخارجي فقط، متجاهلاً الصفات الداخلية الجميلة لدى الأشخاص الذين يعرفهم، وبالتالي فإنّه غالباً ما يُخطئ ويحكم على الأمور بسطحية، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تحتوي الأزمة.. انتبه لحقوقك ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر بمواجهة برجك قد يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.