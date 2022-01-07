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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | الجمعة 07 يناير 2022
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

لا يحب مواليد برج الميزان الخوض في المشاكل والنزاعات، كما أنهم يتمهلون جداً، ويفكرون كثيراً، قبل الإقدام على خطوة الارتباط بشريك الحياة، ويتمتعون بأسلوب في الحديث ساحر وجذاب، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا 

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة وحماسا واهتماما بواجبك وسيعود عليك ذلك بالنفع.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا 

المريخ وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقاتك وتؤثر بسهولة في الأصحاب وفيمن تحب. 

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

 

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