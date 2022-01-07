إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز دمنهور يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمود عطية حسن عياد 40 سنة مقيم دسوق اشتباه ما بعد الارتجاج، وإسماعيل أحمد محمد 34 سنة مقيم كفر الدوار مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم»، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وكان أصيب أمس الخميس شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز أبو حمص يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح في أنحاء الجسم إثر حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز، حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمود أنور الشامي 29 سنة مقيم دمنهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف خالد حمامة 22 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق»، وجرى تحرير المحضر للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.