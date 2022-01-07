رئيس كازاخستان: 20 ألف إرهابي هاجموا «ألماتي» وأمرتُ بفتح النار عليهم

أكد رئيس كازاخستان «قاسم جومارت توكاييف»، اليوم، أن 20 ألفاً من الإرهابيين هاجموا مدينة ألماتى، كبرى مدن البلاد، مشيراً إلى أنه أمر بفتح النار عليهم دون سابق إنذار، على حد وصفه. وقال: «لا مفاوضات.. سنقضى على قطاع الطرق المسلحين». وأوضح أن «الإرهابيين ما زالوا يستخدمون الأسلحة ويُلحقون الضرر بممتلكات الناس»، وأن كازاخستان ستستكمل عملية مكافحة الإرهاب ضد المجرمين المسلحين وفق مبدأ «الذى لن يستسلم سيتم القضاء عليه».

وشدد «توكاييف» على أنه سيتم إلغاء حالة الطوارئ تدريجياً فى مناطق كازاخستان تبعاً لتحسن الوضع، لافتاً إلى أنه تم الاستماع إلى جميع مطالب المواطنين المعبَّر عنها بأشكال سلمية. وتحدَّث عن إعادة تشغيل الإنترنت فى بعض المناطق. وخلال تصريحاته، شكر الرئيس رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى على دعمهم، موجهاً شكراً خاصاً للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإرساله قوات إلى كازاخستان.

وأعلن «توكاييف» قبل ذلك أن النظام الدستورى تمت استعادته بشكل أساسى بعد أن اجتاحت البلاد اضطرابات غير مسبوقة فى الأيام الأخيرة. وتشهد كازاخستان أسوأ احتجاجات فى الشوارع منذ حصول البلاد على استقلالها قبل ثلاثة عقود.

وبدأت المظاهرات بسبب تضاعف أسعار نوع من وقود المركبات، وسرعان ما انتشرت فى جميع أنحاء البلاد، ما يعكس استياءً أوسع نطاقاً من حكم الحزب نفسه منذ الاستقلال. وذكرت وزارة الداخلية، أمس، أن 26 متظاهراً قُتلوا خلال الاضطرابات وأصيب 18 واعتُقل أكثر من 3000 شخص. كما تم الإبلاغ عن مقتل ما مجموعه 18 من عناصر إنفاذ القانون، وأصيب أكثر من 700 بجروح.