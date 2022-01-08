باق 85 يوما.. عضو «الأزهر للفتوى» يوضح كيف نستقبل رمضان

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يتبقى 85 يومًا على بداية شهر رمضان، وعن كيفية استقباله بشكل أمثل، قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّ اقتراب شهر رمضان المبارك، يوجب على المسلم أن يهيئ نفسه بشكل مناسب، وأن يستغل هذا الشهر استغلالًا يليق به، ويجب عليه أن يعلم أن هذا الشهر كريم وصديق وأشرف زمن خلقه الله سبحانه وتعالى.

القيمة الحقيقية لشهر رمضان

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: لذلك نجد أن من يفطر في نهار رمضان، يأكل ويشرب أمام الناس بلا أدنى حياء، لأنه لا يعرف ما هو فضل هذا الشهر الكريم ولا معنى حرمته، مشيرًا إلى أن الله جعل هذا الشهر للناس، حتى يتقربوا فيه لله عز وجل، ويوسع فيه رزق المؤمن، والله يعين الناس فيه على العبادة، ولذلك على الناس معرفة هذا الفضل، ومن ثم يجب أن يؤدوا فيه حق الله عز وجل.

ولفت إلى أن السلف الصالح كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، وقبل أن يبدأ بـ6 أشهر يدعون أن يبلغهم رمضان.

وأكد أهمية استقبال الشهر بالتوبة الصادقة والنصوح، لأن كل الناس يقعون في الذنب والخطأ، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».

ضرورة التوبة لله قبل رمضان

وذكر أن الإنسان ضعيف فيقع في الخطأ والمعصية، لذلك فإنه قبل أن يبدأ شهر رمضان على المسلم أن يجلس مع نفسه ويتذكر التقصير الذي كان في حق الله عز وجل وإخوانه وأقاربه وزملائه وأي ظلم ارتكبه أو معصية، يجب عليه أن يجلس ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، لأن الله يحب التوبة.

قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (التحريم: 8).