وفاء عامر تدافع عن معلمة المنصورة صاحبة فيديو الرقص: «مأذتش حد»

ظهرت الفنانة وفاء عامر، في بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، وتحدثت خلاله عن كثير من الموضوعات والقضايا العامة، كان من بينها قضية معلمة المنصورة التي أحيلت للتحقيق بسبب فيديو رقص.

وفاء عامر تدعم معلمة المنصورة

وقالت وفاء عامر مدافعة عن معلمة المنصورة: «المعلمة اللي رقصت في رحلة هي مارقصتش في الفصل بالمناسبة مأذتش حد كانت بتتفسح في رحلة فيها مجموعة مش من المفترض إنها تفضل ماسكة القلم وبتكتب طول الوقت».

وتابعت عامر قائلة إن العامل في دولة أمريكا ينتهي من عمله، ويخرج بعد ذلك ليسهر ويتناول وجبة العشاء، وإن كان مسيحيا يذهب إلى الكنيسة، وكذلك إذا كان ينتمي لأي ديانة أخرى يمارس حياته بشكل طبيعي.

وبعد ذلك تحدثت عامر في أمور أخرى، فقالت إنها ستظل تظهر من دون مكياج وستظهر بشعرها غير جاهز، طالما أنها ليس لديها تصوير أعمال فنية قائلة «إنتو مبتشوفوناش غير وإحنا دايما متأنتكين وأنا مبتأنتكش غير لما أبقى رايحة فرح أو عندي مجاملة أو عزا بلبس بدلة لكن أنا دلوقتى قاعدة معاكو فى البيت فبنتكلم عادى».

وأكدت أن المكياج له شخصية يجعلها تخرج من شخصيتها وتشعر بأنها ليست هي قائلة «الرضا بالمقسوم».

أزمة معلمة المنصورة

يذكر أنه كان قد انتشر مؤخرا فيديو لمعلمة في مدينة المنصورة تدعى آية يوسف وهي ترقص في إحدى الرحلات النيلية على المركب، وتم شن هجوم كبير عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في إحالتها للتحقيق.