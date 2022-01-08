أسعار شيفروليه كابتيفا 2022 في مصر.. تبدأ من 340 ألف جنيه

مع بداية العام الجديد 2022، أعلن وكلاء السيارات في مصر عن طرح عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي، ومن ضمن القائمة سيارة «شيفروليه كابتيفا» موديل 2022.

ونستعرض، خلال السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة في السوق المصرية، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها.

أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا موديل العام 2022

تتوافر السيارة في السوق المحلية في 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 349.990 جنيها.

- الفئة الثانية بسعر 374.990 جنيها.

- الفئة الثالثة بسعر 394.990 جنيها.

- الفئة الرابعة بسعر 414.990 جنيها.

تنتمي السيارة لفئة لسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C؛ وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 148 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع طراز CVT.

تأتي السيارة بأبعاد (4655 ملم الطول، 1835 ملم العرض، 1835 ملم الارتفاع، 2750 ملم طول قاعدة العجلات)؛ فيما ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 185 ملم.

تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 1051 لتر، وتستهلك السيارة متوسط 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

شيفروليه الأكثر ترخيصا للسيارات خلال ديسمبر الماضي

وفي سياق متصل، حصدت العلامة التجارية «شيفروليه» صدارة قوائم تراخيص السيارات في مصر خلال شهر ديسمبر الأخير من العام المنصرم 2021، بعدد 3440 مركبة في مختلفة وحدات المرور، بحسب التقرير الأخير الصادر عن الإدارة العامة للمرور.

وفي الترتيب الثاني، جاءت العلامة التجارية «سوزوكي» بعدد 1992 مركبة، وفي الترتيب الثالث جاءت العلامة التجارية «نيسان» بعدد 1883 مركبة؛ فيما حصدت العلامة اليابانية «تويوتا» المركز الرابع بعدد 1883 مركبة، يليها في المركز الخامس سيارات «هيونداي» بعدد 1805مركبة، وفي الترتيب السادس جاءت العلامة الصينية «شيري» بعدد 1630 مركبة، وفي المركز السابع جاءت العلامة التجارية «كيا» بعدد 1572 مركبة.