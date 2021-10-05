قائمة أسعار ومواصفات شيفروليه كابتيفا في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه داخل السوق المصري، عن أرتفاع في أسعار فئات السيارة «شيفروليه كابتيفا موديل 2021» بزيادة وصلت إلى 5 ألاف جنيه منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «شيفروليه كابتيفا موديل 2021»، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، حسب المُعلن من الوكيل المحلي في مصر.

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 390 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 410 ألف جنيه، ذات السبع مقاعد.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (4655 ملم الطول، 1835 ملم العرض، 1760 ملم الارتفاع، 2750 ملم طول قاعدة البيانات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 185 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 1051 ملم.

-تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية منفصلة، ومقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».