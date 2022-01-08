المخرج حسني صالح يستغيث بالداخلية: «معدات التصوير اتسرقت»

أعلن المخرج حسني صالح تعرض فريق عمله وأسرة مسلسل «حلم الأسمرات» لهجوم وسرقة في الشيخ زايد.

استغاثة بـ«الداخلية»

وقال صالح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استغاثة جاء فيها: «معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالامر تهجم عرب موجودين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل، وتم خطف كاميرا التصوير والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات.. برجاء الاهتمام».

وأخرج حسني صالح عددا كبيرا من الأعمال الفنية آخرها مسلسل «بت القبائل» مع الفنانة حنان مطاوع وعمرو عبدالجليل، ومحمد رياض ومحمود عبدالمغني وعمر زهران.

«شيخ العرب همام» و«خلف الله» من أعمال صالح

وقدم صالح عددا من الأعمال الفنية منها مسلسل «خط ساخن»، ومسلسل «الوسواس»، ومسلسل «خلف الله»، وفيلم «هو فيه كده»، ومسلسل «حافة الغضب»، ومسلسل «وادي الملوك».

كما أخرج مسلسل «شيخ العرب همام» مع الفنان القدير يحيي الفخراني، والفنان عبدالعزيز مخيون، والفنان عزت أبوعوف، وصابرين وريهام عبدالغفور، وأخرج مسلسل «الرحايا»، مع الفنان الراحل نور الشريف.

ويصور حاليًا مسلسل «الحلم» مع الفنان محمد رياض، وأحمد عبدالعزيز، وصابرين، ورانيا فريد شوقي، وأنوشكا، وسميرة عبدالعزيز، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، ومدحت تيخا، وعمر زهران، وشريف خيرالله، وتأليف محمد رجاء.

ويحكي المسلسل قصة كفاح لامراءة مقيمة بحي الأسمرات تقف مع زوجها، وتكافح معه في الحياة، ويلقي المسلسل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.