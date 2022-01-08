إغلاق 4 طرق بسبب الشبورة المائية والضباب

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق بعض الطرق بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت لحد الضباب على بعض الطرق، وتقرر إغلاق طريق شبرا بنها الحر لوجود شبورة.

كما تقرر غلق طريق بورسعيد في اتجاه القاهرة لوجود شبورة مائية كثيفة، وأغلقت المرور طريق بورسعيد في اتجاه دمياط لوجود شبورة مائية، وكذا محور 30 يونيو المتجة من بورسعيد للإسماعيلية لوجود شبورة مائية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني، حذّرت من الشبورة اليوم وغداً، حيث سيكون هناك انخفاضا ملحوظا في مستوى الرؤية الأفقية تشهده بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

فرص لسقوط أمطار

ونتيجة تكوّن الشبورة المائية الكثيفة، أعلنت المرور أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة بنسبة حدوث 10%.

وأعلنت هيئة الأرصاد أن الشبورة اليوم كثيفة، تنتشر على بعض الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتوخي الحيطة والحذر خلال القيادة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.