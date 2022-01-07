فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والطرق السريعة بعد اختفاء الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق السريعة المغلقة بسبب الشبورة المائية، بعد أن تبين اتضاح الرؤية وانقشاع الشبورة، وأعادت الدوريات الأمنية على الطرق حركة السيارات إلى طبيعتها على طريق الإسكندرية الصحراوي الذي جرى إغلاقه صباحًا بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي ساهمت في إعاقة الرؤية بشكل تام على الطرق.

كما أعادت الفرق الأمنية فتح طريق شبرا بنها الحر، وطريق بورسعيد اتجاه دمياط وعدد من الطرق السريعة التي جرى غلقها لوجود شبورة مائية.

غلق الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية

وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت عدة طرق في ساعات الصباح وأهابت بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم، إذ تم غلق محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد اتجاه الإسماعيلية لوجود شبورة مائية، وغلق طريق بورسعيد اتجاه دمياط، وطريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور.