احذر القيادة بهذه المناطق غدا.. خريطة انتشار الشبورة المائية

شهدت عدد من الطرق شبورة مائية كثيفة وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مما أدى لانعدام الرؤية وغلق بعض الطرق نتيجة للشبورة التي تعيق الرؤية أمام قائدي السيارات.

أماكن الشبورة المائية غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها؛ أنه متوقع وجود شبورة مائية صباح غدٍ السبت، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة بعد غدٍ الأحد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة الإثنين 10 يناير، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، الثلاثاء.

نصائح للقيادة أثناء الشبورة المائية

وقدمت الإدارة العامة للمرور في بيان لها نصائح للمواطنين عند القيادة في الشبورة المائية عند الإضطرار للقيادة بذلك الوقت، تشمل الالتزام بتعليمات رجال المرور كافة، إضافة إلى تهدئة السرعة في أثناء القيادة في ظل انتشار الشبورة المائية، والحرص على تشغيل أنوار الانتظار في أثناء الشبورة، والالتزام بعدم القيادة بسرعة فائقة، مع الحرص على وحجود مسافة أمان بينك وبين السيارة أمامك أو خلفك، مع تجنب الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت اليوم الجمعة، إغلاق طريق «القاهرة الإسكندرية الصحراوي» في الاتجاهين، وأيضا طريق شبرا بنها الحر بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي أدت لانعدام الرؤية، والتي قد تتسبب في وقوع حوادث على الطرق.