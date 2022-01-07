الأرصاد تحذر من الشبورة اليوم.. كثيفة على غالبية الطرق

تحذر هيئة الأرصاد الجوية المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني، من الشبورة اليوم وغداً، موضحة أن هناك انخفاضا ملحوظا في مستوى الرؤية الأفقية تشهده بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة، مشيرة إلى أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة غدا على مناطق من أقصى غرب البلاد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة بنسبة حدوث 10%.

الأرصاد تكشف عن مناطق انتشار الشبورة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن الشبورة اليوم كثيفة، تنتشر على بعض الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، موضحة أن الرؤية الأفقية انخفضت اليوم بشكل كبير على العديد من الطرق بسبب تكون الضباب؛ لذا يرجى توخي الحيطة والحذر خلال القيادة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية خلال الشبورة

وقدمت الأرصاد، في بيان لها، نصائح للمواطنين عند القيادة في الشبورة المائية عند الاضطرار للقيادة بذلك الوقت، وتشمل القيادة بحذر، وإضاءة الكشافات الأمامية والخلفية، وترك مسافة بين كل سيارة وأخرى، وفي حال استحالة القيادة يفضّل التوقف عن القيادة والانتظار بجانب الطريق مع الاستمرار في إضاءة الكشافات الأمامية والخلفية.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لها، أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور، وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويتم إرسال التحذيرات الجوية لكل هذه الأماكن لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب مستمرة معنا حتى بداية الأسبوع المقبل، والمتوقع خلال الأيام المقبلة، أن تبدأ الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتبدأ الرؤية الأفقية تقل تدريجياً حتى تصل إلى أقل رؤية أفقية، وتكون في الفترة من بعد الفجر وحتى التاسعة صباحاً.