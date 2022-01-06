الأرصاد توضح الفرق بين الشبورة والضباب وأسباب تكونهما

حذر خبراء الأرصاد من انتشار الشبورة والضباب على الطرق منذ عدة أيام حتى يوم السبت المققبل، وأوضحوا بعض التفاصيل الخاصة بالشبورة والضباب، والفرق بينهما، ومخاطرهما، في بيان لهيئة الأرصاد الجوية.

مخاطر الشبورة والضباب

تعد الشبورة المائية أو الضباب إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة السير في الطرق، وأيضا في حركة الملاحتين الجوية والبحرية، إذ تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، ما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

أسباب تكون الشبورة المائية

الشبورة المائية أو الضباب، ظاهرة طبيعية يتكون فيها سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، ويأتي نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، ووجود الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو يساعد على تكوينها لتحدث في ساعات الليل المتأخرة أو في الصباح الباكر.

كما تتكون الشبورة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح، وانخفاض حرارة السطح، ووجود مرتفع جوي.

الفرق بين الشبورة والضباب

يوجد فرق واحد بين الشبورة والضباب، وفق بيان الأرصاد، يتمثل في مستوى الرؤية الأفقية، فالضباب أقل من 1000 متر، أما الشبورة المائية فيكون مستوى الرؤية الأفقية من 1000 متر أو أكثر.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.